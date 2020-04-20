Остатки кораблей с сокровищами найдены на дне Средиземного моря

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кладбище кораблей с сокровищами обнаружили археологи из Великобритании на дне Средиземного моря, в его восточной части. Как пишет The Guardian, некоторые суда затонули еще до нашей эры.

На глубине более 2 тыс. м лежат останки греческих, римских, ранних мусульманских и османских судов, которые затонули в период с III века до нашей эры по XIX век нашей эры.

Фото The Guardian

Среди находок есть османский торговый корабль XVII века, который описан учеными как "абсолютный колосс": на его палубе могли поместиться два обычных корабля. На борту сохранились сотни артефактов 14 культур и цивилизаций, включая китайский фарфор, расписные итальянские кувшины и индийские специи. Одна из ценнейших находок - коллекция китайского фарфора из 360 декорированных чашек и блюд эпохи правления последнего императора династии Мин. Изначально они предназначались для чая, но жители Османской империи использовали их для своего любимого напитка - кофе. Глубоко в трюме были спрятаны глиняные трубки для табака. Возможно, это был тайный груз, так как в то время курение во многих странах было запрещено.

Исходя из перевозимых товаров, ученые предполагают, что корабль мог следовать по ранее неизвестному торговому маршруту. Затонул он примерно в 1630 году по пути из Египта в Стамбул.-0-