Оставь меня! Коту не нравится гулять с поводком и он нашел оригинальный выход - видео

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США смогла запечатлеть на видео забавный момент, который произошел с ней и ее котом по кличке Арчи. Видео загрузили на YouTube.

Жительница Калифорнии рассказала, что решила для своего питомца купить поводок, чтобы он мог гулять вместе со своей хозяйкой. Она надела упряжь и тут произошло то, что заставило юзеров сети смеяться очень громко.

По всей видимости, Арчи не очень понравилась задумка его человека, поэтому он нашел оригинальный выход из ситуации. Каждый раз, когда американка ставила кота на лапы, чтобы идти гулять, тот падал без чувств, симулируя проблемы с ногами. Так продолжалось некоторое время, пока девушка не сдалась, увидев на мордочке животного одну мысль: "оставь меня!". -0-