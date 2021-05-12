Осторожнее с граммами! Диетолог о том, сколько мяса есть в день и как его готовить

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезмерное употребление мясных продуктов способно спровоцировать развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, предостерегает доктор медицинских наук Марият Мухина. Диетолог дала советы, как правильно готовить мясо и сколько съедать его в сутки, чтобы не нанести себе вред.

1 грамм белка на 1 кг веса - специалист рекомендует придерживаться именно такой пропорции. Например, если в языке содержится до тридцати граммов белка (в мясе до двадцати) на сто граммов продукта, то полезная формула будет следующей: коэффициент 3 (для мяса – 2) умножаем на собственный показатель веса.

Если организм требует мяса больше – вполне можно увеличить объем мясосодержащего блюда за счет овощей: добавить их в фарш. Такой прием обогатит блюдо клетчаткой и поможет скорее получить ощущение сытости.

Специалист по правильному питанию также рекомендует мясо измельчать и отдавать предпочтение готовке его на пару. Такой способ считается наиболее верным и полезным.-0-

По материалам: радио Sputnik.