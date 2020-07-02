Острожно, это очень мило! Красивый щенок выпрашивает объятия - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры запечатлел парень из США. Видео он поделился на YouTube.

Молодой человек представил пользователям своего трехмесячного щенка по кличке Тедди. Не стоит говорить, что только один вид малыша умилил тысячи людей.

Впрочем, это было только начало, ведь маленький щенок обожает объятия и почесывания. Вот и в этот раз мужчина ехал по делам, а его собака сидела рядом. Щенок долго не протянул без прикосновений и стал выпрашивать их у хозяина.

Разумеется, даже брутальный мужчина не смог противостоять милоте песика, как и тысячи других юзеров сети, посмотревших видео со щенком.