Острый побег: в Индии семь заключенных вырвались на свободу с помощью перца и соли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь заключенных сбежали из тюрьмы в Индии, применив соль и перец. Об этом пишет Hindustan Times.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из исправительных учреждений штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Несколько заключенных решили добавить перчика и придумали хитрый план побега. Несколько недель они собирали соль и перец, чтобы в очередной ужин вырваться на свободу.

Настало время трапезы и преступники напали на охранников, забросав их смесью перца чили и соли. В итоге семь заключенных выбрались из тюрьмы и отправились в бега. Правоохранители уже начали операцию по поиску сбежавших, а все местные округа оцеплены. -0-