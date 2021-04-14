Осветил небо: крупный метеорит попал на видео в США

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из города Уэст-Палм-Бич в США мирно прогуливался по улице, когда вовремя включил камеру.

Мужчина хотел запечатлеть свою вечернюю прогулку, а вместо этого сделал уникальные кадры. Видео он разместил в Twitter.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h — Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021

В какой-то момент крупный метеорит осветил небо и быстро сгорел в атмосфере, оставив после себя лишь небольшую вспышку голубого цвета. Кадры набрали популярность в сети, а после эксперты определили, что в объектив камеры американца попал кусок астероида 2021 GW4, основная часть которого пролетела неподалеку от Земли ночью 13 апреля. -0-