Освежился: спортсмен во время забега одним движением развеселил всех (Видео)

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно зрители забега из США поделились на YouTube интересными кадрами, которые вызвали улыбку у всех.

Тренер сборной школы по кроссу стоял на участке трассы и снимал своих подопечных на видео. В самый разгар гонки к нему приблизились спортсмены, которым предстояло пройти один из самых непростых участков. Многие успешно справились с задачей, однако один из участников решил намеренно освежиться.

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В разгар гонки он с разгона нырнул в грязевую лужу. Одним движением подросток развеселили всех, однако и впечатлил многих. Сразу после падения герой видео подскакивает и продолжает забег, чтобы не терять драгоценные секунды. Этот момент и вдохновил юзеров, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-