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29 октября 2021, 13:00

От Арнольда Шварценеггера, потерявшего танк, до быстрых рецептов приготовления японского рамена: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Почему Арнольд Шварценеггер мог не стать "Терминатором", какие растительные продукты являются лидерами по содержанию ценного витамина К, чем незаменима тыква в ежедневном рационе, как можно законно сэкономить на плате за коммунальные услуги и как приготовить рамен дома - три быстрых рецепта популярного блюда японской кухни. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Потерял танк и спас человека. Топ малоизвестных фактов про Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер знаком большинству населения планеты. Прежде всего, по ролям в знаменитой франшизе "Терминатор" о войне человечества против машин и путешествиях во времени. Именно Шварценеггер стал актером, с которым зрители в принципе отождествляют эту серию. Но и за пределами кадра жизнь Арни кипела вовсю. Рассказываем о малоизвестных фактах биографии одной из величайших звезд кинематографа.

Листовая зелень, крестоцветные, фрукты и ягоды. ТОП-9 продуктов, богатых витамином K

Витамин К (филлохинон) - одно из важнейших питательных веществ, отвечающее за свертывание крови, а также здоровое развитие костей (кальцификацию), мышц и соединительных тканей. Открыл его в 1930 году датский биохимик Хенрик Дам. Это соединение в небольших количествах вырабатывается нашим организмом, но основными источниками его получения являются продукты питания и пищевые добавки. Разбираемся, какие именно продукты являются лидерами по содержанию этого ценного витамина.

Любите тыкву? Вот как она влияет на организм

Тыква - главная звезда осени и непременный атрибут жутковатого праздника Хеллоуин. Этот яркий овощ родом из Южной Мексики, прочно занявший место на грядках белорусских садоводов, не только входит в состав множества полезных кулинарных блюд и косметических средств, но и добавляет в наш ежедневный рацион солидный запас витаминов и минералов. Разбираемся, чем полезна тыква, как она влияет на организм и как правильно приготовить этот ценный продукт.

Сделайте перерасчет и проверьте штампы в паспорте. Как сэкономить на коммуналке

Коммунальные услуги в Беларуси относительно недорогие. Впрочем, у некоторых семей на эти траты уходит немалая часть дохода. Поэтому многие ищут способ экономии на коммуналке. И, надо сказать, законных возможностей у белорусов есть немало. Как это сделать - читайте в материале БЕЛТА+.

Блюдо дня: готовим рамен за 20 минут

Одно из самых популярных блюд японской кухни (в рейтинге уступает, разве что, только суши) во многих странах принято считать сытным и недорогим вариантом быстрого питания. Настоящий рамен в классическом исполнении готовится на хорошо вываренном мясном бульоне с добавлением пшеничной лапши, различных овощей, грибов, восточных паст, соусов и специй. Но мы подобрали три простых (и не менее вкусных) рецепта для сытного обеда, каждый из которых можно приготовить буквально за 20 минут.

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Изображения: @BeltaPlus.

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