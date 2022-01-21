От дневника девочки из блокадного Ленинграда до мифов о сахаре и углеводах: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Кем была девочка, дневник которой читали на Нюрнбергском процессе, почему в случае уменьшения потребления сахара не следует отказываться от фруктов, чем незаменим лимон в ежедневном рационе, как выбрать бюджетный игровой ноутбук и как приготовить полезные овощные кексы со шпинатом и козьим сыром. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

"Осталась одна Таня". Кем была девочка, дневник которой читали на Нюрнбергском процессе?

Сегодня о Тане Савичевой многие помнят благодаря дневнику, в котором она делала короткие заметки о смерти родных в блокадном Ленинграде. На девяти страницах обычной записной книжки перечислены имена, даты и точное время гибели близких людей. Накануне дня рождения Тани (23 января) рассказываем о ее жизни.

Откажитесь от сладостей, но оставьте в рационе фрукты. Почему – объясняет врач

На протяжении эволюции люди стремились к сладкому вкусу, чтобы получать питательные вещества, необходимые для выживания. Каждый день человеку необходим запас витаминов, минералов и клетчатки, а поскольку организм не может сам их производить, лучшим источником этих веществ, как для древних предков, так и для современных людей, являются сладкие спелые фрукты. Но как быть с общепринятым мнением о том, что сахар вреден и его следует избегать, особенно если у вас диабет? Доктор Дженнифер Рук (Morehouse School of Medicine) в своей статье для ресурса The Conversation объяснила, почему в случае уменьшения потребления сахара не следует отказываться от фруктов.

Любите лимон? Вот как он влияет на организм

Лимон (Citrus limon) - "солнечный" фрукт с не менее ярким вкусом и восхитительным свежим ароматом является одним из самых популярных в мире цитрусовых. Это прекрасный источник витамина С, клетчатки, множества растительных соединений, минералов и эфирных масел. Сегодня говорим о лимоне: о его питательной ценности и влиянии на вес, полезных свойствах и рисках для здоровья, а также о том, как добавить в рацион этот полезный цитрус.

Как выбрать бюджетный игровой ноутбук: внимание на процессор и объем видеопамяти

Обычно цена на игровой ноутбук практически не уступает стоимости стационарного ПК. Но выбрать бюджетную модель, которая будет "тянуть" игровые новинки на среднем и даже высоком уровне, все-таки можно. Если следовать нескольким рекомендациям.

Блюдо дня: шпинатные кексы с козьим сыром

Сегодня делимся рецептом овощных кексов для полезного перекуса - это здоровая альтернатива обычным бутербродам с маслом. Приготовление не потребует много времени и сил, а результат вас непременно порадует.

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Изображения: @BeltaPlus.