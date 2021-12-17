От иконы киноиндустрии и стиля Одри Хепберн, до истории шампанского: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Какой была одна из величайших актрис американского кино Одри Хепберн, как шампанское - игристый напиток с богатой историей - приобрело мировую популярность, чем незаменимы мандарины в ежедневном рационе, как выбрать зимнюю обувь себе и детям, и какие книги стоит прочитать зимой. Мужской взгляд. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Знала пять языков и отказывалась водить машину. Какой была актриса Одри Хепберн?

Одри Хепберн, наравне с Мэрилин Монро, стала иконой киноиндустрии и стиля. Расцвет ее карьеры пришелся на золотой век Голливуда. Именно Хепберн называют одной из величайших актрис американского кино. Она запомнилась зрителям своей искренней игрой, острым умом и эффектной и неординарной внешностью. Но каким она была человеком?

От испорченного вина к напитку аристократов. История шампанского

Сегодня игристое вино - один из главных атрибутов праздничных столов. Без этого напитка сложно представить Новый Год, дни рождения и другие важные даты. Однако еще три столетия назад шампанское производили в малых количествах, поэтому доступно оно было только привилегированным людям. Рассказываем, как игристый напиток с богатой историей приобрел мировую популярность.

Любите мандарины? Вот как они влияют на организм

Мандарины - неизменный атрибут новогодней атмосферы и праздничного настроения - их запах напоминает о приближении самого волшебного времени в году. Однако есть достаточно много поводов для употребления этого фрукта не только зимой, но и в течение всего года, ведь кроме символизма, мандарин дарит множество пользы для здоровья человека. Этот яркий представитель цитрусовых - богатый источник витамина С - более всего ценится своим свойством укреплять иммунитет. Разбираемся, какую еще пользу несет в себе сочный фрукт и как его добавить в рацион, чтобы не причинить вреда здоровью.

Как выбрать зимнюю обувь себе и детям. Советы ортопеда

Часто мы выбираем обувь по эстетическому виду. Хотя прекрасно понимаем, что главное - не красота, а удобство. Зимой обувь должна защищать от холода, скольжения и травм, а не провоцировать усталость, боли, проблемы с суставами и костями. Разбираемся, что такое ортопедическая обувь, почему она нужна не всем и на что следует обратить внимание при выборе зимних сапог для детей и взрослых.

Книги, которые стоит прочитать зимой. Мужской взгляд

Если вы не знаете, чем занять долгий зимний вечер, предлагаем хороший способ - чтение книг. С ними можно окунуться в путешествие, попробовать распутать клубок преступления, перенестись в вымышленный мир, погрузиться в мифологию или просто расслабиться и поднять себе настроение. Конечно, книги всем нравятся разные, но мы все-таки подобрали классные "зимние" варианты.

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Изображения: @BeltaPlus.