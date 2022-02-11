От истории биатлониста Антона Смольского до "антивирусных" продуктов для иммунитета: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как белорусский биатлонист Антон Смольский шел к своей олимпийской награде, кто из успешных учениц Этери Тутберидзе задает сегодня тренды в фигурном катании (и не только), что будет, если пить газированную воду каждый день, чем незаменим экзотический помело в ежедневном рационе и что можно есть во время ковида, чтобы укрепить иммунитет. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Хотел стать ученым, звали в МЧС, но выбрал биатлон. История Антона Смольского

8 февраля впервые с 2010 года белорусские мужчины-биатлонисты смогли завоевать олимпийскую награду. Антон Смольский, как и 12 лет назад Сергей Новиков в Ванкувере, взял серебро в индивидуальной гонке. В целом нынешний сезон для уроженца Копыльского района складывается очень хорошо. У Смольского, помимо медали Олимпиады, уже три личных подиума на Кубке мира (все бронзовые) и два - в эстафетах (мужской и смешанной). Удачные выступления помогли Антону закрепиться в топ-10 общего зачета Кубка мира и выбиться в лидеры мирового биатлона. Рассказываем, как он к этому шел.

Лучшие ученицы Тутберидзе: кто рвет Олимпиаду, а кто уже ушел в шоу-бизнес?

Российское фигурное катание всегда было богато на талантливых фигуристок-одиночниц. В конце 90-х феерила Мария Бутырская, в "нулевых" пальму первенства перехватила Ирина Слуцкая, завоевавшая две олимпийские медали (серебро в Солт-Лейк-Сити и бронзу в Турине), а в первой половине 10-х зажглись звезды Аделины Сотниковой, Юлии Липницкой и Елизаветы Туктамышевой. После 2015 года у россиян появилась целая плеяда сильных и классных фигуристок, готовых бороться за самые высокие награды на любых турнирах. Мы составили свой список лучших из лучших.

Что будет, если пить газировку каждый день?

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Что можно есть во время ковида? Врач рассказала о питании в период вирусных заболеваний

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