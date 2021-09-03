От истории создания и гибели знаменитого "Титаника" до рецепта пикантного морковного супа с апельсином и имбирем: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Говорим о писательских пристрастиях и вкусах, необычных фактах из жизни и историях создания книг Эриха Марии Ремарка, как строили знаменитый "Титаник" и как он погиб, как получить максимальную пользу от жиров в рационе, как приспособить беседку для уютных посиделок в холода и как приготовить морковный суп-пюре с апельсином и имбирем. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Время жить Эриха Марии Ремарка

В рамках проекта "Необычный писатель", посвященного хорошим литературным текстам и их авторам, говорим о писательских пристрастиях и вкусах, необычных фактах из жизни и занимательных историях создания книг Эриха Марии Ремарка.

Непотопляемый. Как строили "Титаник" и как он погиб

1 сентября 2021 года исполнилось 36 лет с того момента, когда специальная экспедиция обнаружила на дне Атлантического океана обломки знаменитого "Титаника". Этот корабль должен был стать символом успешной и богатой жизни, но уже в первое свое плавание бесславно затонул после столкновения с айсбергом. История самого помпезного и знаменитого судна ХХ столетия - в материале БЕЛТА+.

Как получить максимальную пользу от жиров в рационе? Советы диетологов

Жиры - важные нутриенты, которые должны быть в рационе каждого человека. Однако не все жиры одинаково полезны для организма. Давайте разбираться.

Не только летом: как приспособить беседку для уютных посиделок в холода

Беседка - незаменимый атрибут практически каждой загородной фазенды. Здесь и в настольные игры можно сыграть, и шашлыки поесть, и просто посидеть на свежем воздухе. Как правило, на участках устанавливают только летние варианты беседок. Однако все чаще владельцы загородной недвижимости задумываются и о зимних аналогах. Но, чтобы результат не разочаровал, к делу нужно подойти ответственно.

Блюдо дня: морковный суп-пюре с апельсином и имбирем

Делимся простым рецептом пикантного блюда с цитрусовым ароматом для настоящих гурманов. Это не только вкусно, но и полезно - наслаждайтесь!

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Фото: @beltaplus.