От истории величайшей актрисы Голливуда Кэтрин Хепберн до рецепта "ленивых" голубцов в сметанном соусе: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как замкнутая бунтарка Кэтрин Хепберн стала величайшей актрисой Голливуда, почему витамин С принято считать защитником иммунитета, чем незаменим шпинат в ежедневном рационе, как не потеряться в лесу и что делать, если все-таки потерялся, а также, как приготовить "ленивые" голубцы в сметанном соусе. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Кэтрин Хепберн: история самой титулованной женщины в истории кинематографа

Карьера длиною почти в 70 лет, четыре "Оскара" за лучшую женскую роль (рекорд) и 12 номинаций (тоже рекорд), множество других различных наград, звание "Величайшая актриса в истории Голливуда", присвоенное Американским институтом кино, а также признание "одним из художественных сокровищ нации" от Джорджа Буша-младшего. Все это о великолепной и своенравной Кэтрин Хепберн. Ее жизнь напоминала американские горки с головокружительными взлетами и болезненными падениями, однако она всегда преодолевала трудности и шла вперед.

Витамин С: польза, дневная норма, продукты и добавки. Витамин С и COVID-19

Что мы знаем о витамине С, как он влияет на организм человека, почему его принято считать защитником иммунитета, в каких продуктах он содержится и является ли эффективным средством при лечении коронавируса. На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.

Любите шпинат? Вот как он влияет на организм

Не знаете, что приготовить на завтрак? Приготовьте яйца пашот, омлет, пирог или даже маффины. Однако главное - не забудьте добавить в блюда шпинат - один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени, пришедшей к нам из Персии. Ведь это не только вкусно, но и полезно. Шпинат - мощный источник белка, грубых волокон, витаминов А, С, Е, К и фолиевой кислоты. Разбираемся, чем же незаменим этот суперфуд в ежедневном рационе.

Как не потеряться в лесу и что делать, если все-таки потерялся. Важные советы от МЧС

Сезон тихой охоты в Беларуси в разгаре. Многие отправляются в лес в поисках грибов и забывают об осторожности. МЧС напоминает основные правила безопасности, которые помогут не заблудиться в лесу или хотя бы сделать так, чтобы вас быстро нашли.

Блюдо дня: "ленивые" голубцы в сметанном соусе

"Ленивый" вариант любимого многими блюда - голубцов - может выручить, когда нет времени на готовку. Наш рецепт значительно проще, чем классический. Состав ингредиентов точно такой же. А блюдо получается не менее сытным и вкусным. Берите на заметку!

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Изображения: @BeltaPlus.