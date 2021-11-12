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12 ноября 2021, 13:00

От истории знаменитого белоруса Бориса Кита, до бюджетных рецептов полезных осенних салатов: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как уроженец Кореличского района Борис Кит пережил плен, бежал из СССР и стал видным специалистом в NASA, какова роль омега-3 в уменьшении риска сердечных заболеваний, чем незаменима полезная ягода клюква в ежедневном рационе, как выбрать одну из самых важных технических жидкостей для зимней эксплуатации авто - незамерзайку и как приготовить полезные осенние салаты - три бюджетных рецепта. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Благодаря ему люди смогли полететь на Луну. Удивительная судьба Бориса Кита

Регалии Бориса Кита можно перечислять долго. Заслуженный профессор Мэрилендского университета, старейший член Американского общества астронавтики, почетный член Британского межпланетного общества и многое другое. Однако всего этого могло и не быть. Жизнь выдающегося ученого дважды находилась в опасности, но он смог выбраться из передряг и дожить до 107 лет. Рассказываем историю знаменитого белоруса.

Роль омега-3 в уменьшении риска сердечных заболеваний. Обзор исследований

Одна из причин добавить в свой рацион продукты с содержанием омега-3 жирные кислоты - уменьшение развития воспалений в организме, а также снижение рисков возникновения сердечных заболеваний. Омега-3 кислоты - важный компонент клеточных мембран, необходимый для полноценного роста и развития, а также для функционирования многих систем. Знакомимся с результатами ряда исследований о влиянии этой группы полиненасыщенных жирных кислот на организм человека.

Любите клюкву? Вот как она влияет на организм

Диетологи относят клюкву к категории суперфудов - продуктов, имеющих высокую концентрацию полезных веществ. Она содержит большое количество антиоксидантов, защищающих клетки от преждевременного старения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Эту кислую ягоду обычно добавляют в соки, соусы, салаты и пищевые добавки. Кроме того, сушеная клюква является прекрасной альтернативой изюму для выпечки или украшения блюд. Разбираемся, чем же незаменима эта полезная ягода в ежедневном рационе.

Запах, осадок, температура. На что стоит обратить внимание при выборе незамерзайки

Незамерзающая жидкость - один из самых важных расходников при эксплуатации автомобиля зимой. От ее качества зависит не только комфорт, но и безопасность за рулем. Рассветает поздно, темнеет рано - для хорошего обзора лобовое стекло должно быть чистым. Выбор незамерзаек достаточно большой, однако перед покупкой жидкости нужно знать несколько простых правил, чтобы спокойно передвигаться по городу, не "убить" собственный автомобиль и избежать вреда здоровью.

Следует приготовить: три бюджетных рецепта осенних салатов

Витамины и полезные нутриенты нужны нам круглый год. Особенно это касается "сезона карантинов" (последний месяц осени - зимний период). Так что специально для вас мы подобрали три полезных, вкусных и бюджетных рецепта осенних салатов, которые нужно готовить именно сейчас. Все необходимые ингредиенты можно найти в ближайшем супермаркете!

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+.

Изображения: @BeltaPlus.

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