От истории знаменитого тандема братьев-писателей Стругацких до рецептов витаминных морковных тортов: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Чем был устлан творческий путь самых признанных фантастов СССР - братьев Стругацких, почему стоит ограничить потребление пищи с высоким содержанием холестерина, какие продукты помогут снизить его уровень в организме, чем незаменима цветная капуста в ежедневном рационе, как правильно обрезать малину на зиму и как приготовить морковные торты - классический, кето-вариант и с лимоном. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Аркадий и Борис Стругацкие: трудно быть богами

Казалось бы, творческий путь этих двух человек, ставших по сути одним писателем, был устлан лишь розами всенародной любви читателей и благосклонности со стороны всесильных издателей. На протяжении долгих лет Аркадий и Борис Стругацкие считались самыми признанными фантастами СССР, создавшими около 30 романов и повестей, более 20 десятков рассказов. Их книги выдержали более 620 изданий на 42 языках в 33 странах. Но этот невероятный успех сопровождался вынужденными многочисленными переделками произведений, придирками цензоров по политическим мотивам и окололитературными скандалами. И так на протяжении более чем 30 лет совместного творчества. Тем не менее, книги знаменитого тандема братьев-писателей по праву стали классикой научной фантастики и своего рода символом 60-х.

ТОП-5 продуктов для снижения уровня холестерина

Повышенный уровень холестерина в крови связан с увеличением риска возникновения ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Но прежде чем прибегнуть к лекарственным препаратам, стоит попробовать справиться с проблемой, изменив образ жизни, в частности - питание. Сокращение количества потребления диетического холестерина с пищей - отличное для этого начало. Почему стоит ограничить потребление пищи с высоким содержанием холестерина и какие продукты помогут снизить его уровень в организме - разбираемся вместе с экспертами.

Любите цветную капусту? Вот как она влияет на организм

Капуста, называемая цветной, распространена не так широко, как белокочанная, но, тем не менее, она очень ценится в кулинарии, косметологии, а также в домашней медицине. Название овощу дал вовсе не цвет, хотя, нераспустившиеся побеги могут иметь кремово-желтый, зеленоватый, оранжевый и даже фиолетовый оттенки, а тот факт, что в пищу мы используем его соцветия (цветки). Из-за полезных свойств эту капусту по праву называют "царицей овощей", ведь по содержанию витамина С она обогнала даже лимон! Давайте разберемся в ее полезных свойствах и выясним, чем же незаменим этот продукт в ежедневном рационе.

Как правильно обрезать малину на зиму? Простые советы для хорошего урожая

Сезон подходит к концу. В саду уже не найдешь ни крыжовника, ни смородины, а вот красивые и яркие ягоды ремонтантной малины будут радовать до самых морозов. Как продлить жизнь этому полукустарнику и сделать так, чтобы в следующем году урожай был не меньше, а даже больше? Как минимум, правильно и вовремя провести обрезку.

Блюдо дня: готовим морковные торты - классический, кето-вариант и с лимоном

Морковные торты получаются очень вкусными, а готовить их легко. Если потереть морковь на мелкую терку, то вы можете даже и не понять, что она есть в составе. Особенно хорошо этот фокус срабатывает с маленькими капризными детьми, не отличающимися особой любовью к полезному корнеплоду. Предлагаем три простых рецепта витаминных десертов. Выбор за вами!

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Изображения: @BeltaPlus.