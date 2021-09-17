От историй начала карьеры нынешних суперзвезд кино до рецепта салата из запеченной свеклы с козьим сыром: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Каким было начало карьеры пятерых юных актеров-дебютантов, имена которых сейчас известны по всему миру, по какой причине случаются магнитные бури, какова их природа и как они влияют на наше здоровье, чем незаменим болгарский перец в ежедневном рационе, как правильно выбирать и хранить рыбу и как приготовить салат из запеченной свеклы с козьим сыром. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Неизвестные Джоди Фостер и Кристиан Бейл. Знаменитости в начале карьеры

Все люди когда-то были новичками в своем деле, и даже нынешние суперзвезды некогда были никому не известными юными дебютантами. Вспомним начало карьеры пятерых актеров, имена которых сейчас известны по всему миру: Джоди Фостер, Кристиан Бейл, Натали Портман, Скарлетт Йохансон и Кирстен Данст. А узнаете ли вы нынешних суперзвезд в совсем юных актерах?

Какая связь между вспышкой на Солнце и инсультом? Эксперты - о магнитных бурях

По какой причине случаются магнитные бури? Какова их природа? Как они влияют на наше здоровье? Стоит ли бояться последствий экстремального солнечного ветра и кому в первую очередь? На эти вопросы отвечают представитель Института физики НАН, руководитель НИИ центра "ЭРАНА", а также врач-эпидемиолог.

Любите болгарский перец? Вот как он влияет на организм

Сбалансированный рацион предполагает разнообразие продуктов, а также увеличение потребления сезонных овощей. Перец отвечает всем требованиям здорового рациона и гармонично сочетается как с мясными и рыбными блюдами, так и салатами, полезными снеками, овощными рагу. Разбираемся, чем же незаменим этот полный витаминами продукт в ежедневном рационе.

Посмотрите на глаза, чешую и жабры. Как правильно выбирать и хранить рыбу

По рекомендациям диетологов, каждый человек должен потреблять хотя бы две порции морепродуктов (рыбы и моллюсков) в неделю. Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот в этом ценном продукте уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития ожирения. Когда выбираете рыбу, следует оценить ее свежесть и тщательно проверить состояние. Сегодня говорим о видах рыбы, методах ее выбора и правильной технике хранения.

Блюдо дня: салат из запеченной свеклы с козьим сыром и авокадо

Хотите разнообразить свой рацион новым вкусным блюдом? Предлагаем поэкспериментировать и освоить простой рецепт салата для полезного перекуса.

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Фото: @beltaplus.