От Кирибати до Хауленда: какие страны празднуют Новый год первыми, а какие - последними

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь мир сегодня замер в радостном предвкушении праздника, долгожданного Нового года. Но какие же страны отметят наступление 2020-го года первыми и последними? Рассказывает британское издание The Sun.

В полночь 1 января белорусы будут встречать 2020-й год. Пока в нашей стране завершаются последние приготовления к празднику, в некоторых странах уже вовсю его отмечают. В 13.00 по минскому времени наступление нового года начали праздновать жители Самоа и Острова Рождества (Кирибати). Через час, в 14.00 по минскому времени, Год белой металлической крысы встретят жители Новой Зеландии. Новый год на большей части территории Австралии наступит в 16.00 по минскому времени. Затем новогоднюю эстафету подхватят жители Японии, Республики Корея и КНДР, Китая, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Камбоджи и большей части Индонезии.

Во многих государствах 2020-й год наступит позднее, чем в Беларуси. Так, на час позже белорусов новый год начнут праздновать в Греции, Румынии, Венгрии, Молдове и многих других странах Европы.

Ну а позже всех на планете Новый год начнут отмечать на Аляске, Гавайях, в Американском Самоа и на островах Бейкер и Хауленд. Причем на Хауленде 2020-й год наступит в 15.00 по минскому времени 1 января.-0-