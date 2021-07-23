От креатива в экономии денег до нетрадиционного рецепта фаршированных перцев: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Какими полезными свойствами обладает "царская" ягода морошка, чем можно заменить профессиональные тренажеры для занятий спортом дома, семь способов креативно сэкономить деньги, как выбрать идеальные беговые кроссовки и нетрадиционный рецепт фаршированных перцев с булгуром и свининой. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Названа самая полезная ягода. Разбираем свойства морошки

Имея гордый титул "царская", морошка была желанной на столе царей. Аромат и вкус ее изумительны, а за скромной оболочкой скрыта сокровищница витаминов. Издавна эту ягоду брали в походы охотники и мореплаватели от цинги и простуды, для укрепления организма. И раны могла она быстро залечить. "Кладовая солнца" - так ласково величают ее северяне. И это так. Созревая и наливаясь соком, морошка светится, как солнышко.

Фитнес дома. Чем можно заменить профессиональные тренажеры

Походы в фитнес-центр требуют немало времени и финансовых затрат, а во времена пандемии еще и не совсем безопасны. Однако это не повод забрасывать спорт, ведь тренажерный зал можно обустроить дома, а в качестве инвентаря использовать подручные средства. Специально для вас создали список обычных бытовых предметов, которые могут стать отличной и дешевой альтернативой дорогостоящим тренажерам.

От упаковки до мебели. Семь способов креативно сэкономить деньги

Сообщество в Reddit, посвященное лайфхакам на тему бережливости, насчитывает уже почти два миллиона участников. Немудрено - тема в последнее время очень актуальная. Мы выбрали несколько самых интересных способов, как не потратить лишних денег, сократить количество мусора и получить при этом новую полезную вещь.

Сцепление и геометрия. Выбираем идеальные беговые кроссовки

Бегом может заниматься практически каждый, достаточно лишь отправиться в ближайший парк или на стадион. Однако многие недооценивают степень нагрузки, которая приходится на суставы и мышцы во время таких тренировок. Правильный выбор обуви здесь имеет огромное значение - речь даже о том, чтобы избежать растяжения или более серьезной травмы. Рассказываем, какие кроссовки предпочтительнее.

Блюдо дня: фаршированные перцы с булгуром и свининой

Фаршированные перцы - изысканное блюдо для гурманов, пришедшее к нам из болгарской кухни. Сегодня мы отойдем от классического рецепта перцев, которые принято тушить в ароматном бульоне, а будем запекать их в духовке. В качестве начинки будем использовать свиной фарш и "модную" крупу булгур (вместо традиционного риса). Кулинарные эксперименты зачастую приводят к изумительным результатам!

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Фото: @beltaplus.