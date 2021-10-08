От методов борьбы с ожирением в СССР до рецепта цитрусово-ванильного торта с цветной капустой: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как боролись с лишним весом во времена социализма, надо ли есть завтрак, если вам не хочется, чем незаменимы яблоки в ежедневном рационе, что нужно успеть сделать садоводам в октябре, чтобы подготовить сад к зиме, и как приготовить цитрусово-ванильный торт с цветной капустой. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как худели в СССР: система диет, лечебное голодание и никакого фаст-фуда

Борьба с ожирением, как может показаться, совсем не современный тренд. Наши родители, а также бабушки и дедушки, которые выросли в СССР, с детства знают основные постулаты о здоровом и правильном питании. Возможно, именно поэтому в советском прошлом людей с избыточной массой тела было не так много. Рассказываем, как во времена социализма боролись с лишним весом.

Надо ли есть завтрак, если вам не хочется? Советы экспертов

Большинство экспертов склоняются к мнению, что завтрак - это самый важный прием пищи в течение дня. Кто-то просыпается утром с желанием качественно поесть, а кто-то не может заставить себя выпить даже чашечку кофе. Вы можете не почувствовать голод сразу после пробуждения, а тяга перекусить возникает только ближе к обеду. Так надо ли завтракать, если вам не хочется? Разбираемся в причинах утреннего отсутствия аппетита вместе с экспертами.

Любите яблоки? Вот как они влияет на организм

Яблоки, такие обычные и такие полезные, пожалуй, самые распространенные фрукты на территории нашей страны. В Уэльсе существует поговорка "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает". Ведь своей питательной ценностью, высоким содержанием витаминов и антиоксидантов этот ценный фрукт помогает укреплять наше здоровье. Это легкий и полезный завтрак, отличный перекус в офисе или в школе, а также прекрасный обед для людей, заботящихся о своей фигуре. Разбираемся, чем же незаменим этот суперфрукт в ежедневном рационе.

Не забудьте срезать верхушки побегов у роз. Что садоводам нужно успеть в октябре?

По народным приметам, если в октябре выпадет первый снег, то через 40 дней придет и сама зима. Несмотря на то, что октябрь - второй месяц осени, хлопот не становится меньше. Надо успеть как следует подготовить свои садово-огородные владения к холодам. Мы подготовили примерный список того, что стоит сделать.

Блюдо дня: цитрусово-ванильный торт с цветной капустой

Цветная капуста - универсальный диетический продукт, который можно приготовить как на завтрак, обед или ужин, так и на десерт. Рекомендуем попробовать цитрусово-ванильный торт с цветной капустой! Удивите себя и своих родных необычным вкусом десерта по рецепту БЕЛТА+.

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Изображения: @BeltaPlus.