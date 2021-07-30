От научной фантастики Фрэнка Герберта до простых рецептов блюд из баклажанов: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Чем вдохновлялся и кого вдохновлял сам автор научно-фантастического романа "Дюна" Фрэнк Герберт, в каких известных фильмах в кадре появляется белорусская столица, какие самые курьезные события происходили за 125 лет современной истории Олимпиад, как вкусная ягода черешня влияет на организм и два несложных рецепта блюд из баклажанов для настоящих овощных гурманов. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

"Дюна" Фрэнка Герберта. 5 фактов из истории создания

Историю о песчаной планете, на которой добывают нужную всей обитаемой Вселенной пряность (в других переводах - спайс), Фрэнк Герберт опубликовал в 1963-1965 годах - главы двух небольших романов выходили в номерах журнала Analog Science Fiction and Fact. В 1965-м вышла отдельная книга, которой была уготована славная и противоречивая судьба. "Дюна" стала одним из самых популярных романов XX века в жанре научной фантастики, но вот с воплощением истории на экране не заладилось. Шутка ли - с ней потерпел поражение сам Дэвид Линч в 1984-м. Нынешней осенью ждем версию от Дени Вильнева - возможно, несмотря на отложенную премьеру, ему повезет больше. А пока расскажем о том, чем вдохновлялся автор романа-первоисточника и кого вдохновил сам Герберт.

Снято в Минске. Пять фильмов, где в кадре появляется белорусская столица

Если вы прогуляетесь по центру Минска, то, при наличии некоторого везения, наткнетесь на съемочную группу, работающую над очередным фильмом. Белорусскую столицу любят далеко не только отечественные кинематографисты, ее улицы не раз мелькали в кадрах полюбившихся многим картин - как советских, так и созданных в последние два десятилетия. Попробуем узнать знакомые пейзажи и обстановку в пяти из них.

Жареные голуби и медаль за деньги. Самые курьезные события в истории Олимпиад

Олимпиада… Еще с древних времен это событие приковывало внимание многих людей. Естественно, с поправкой на социальные связи. Если во времена до нашей эры это было локальное событие, то Игры в нынешнем формате интересуют чуть ли не все человечество. Олимпиада - это не только спорт высоких достижений. За 125 лет современной истории состязания запомнились в том числе десятками смешных и не очень казусов. Рассказываем про самые интересные из них.

Любите черешню? Вот как она влияет на организм

Вкусная ягода черешня богата витаминами (В1, В2, В3, E, PP и С) и различными микроэлементами (фтор, кальций, магний, фосфор, железо, йод, медь). Мы узнали, как подобный коктейль влияет на здоровье и людям с какими проблемами нужно особенно налегать на эту ягоду.

Готовим из баклажанов: овощное соте со сливами и рататуй

Изобилие свежих летних овощей вдохновляет на кулинарные "подвиги". Сегодня поделимся двумя несложными рецептами вегетарианских блюд для настоящих овощных гурманов.

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Фото: @beltaplus.