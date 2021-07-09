От повседневных нарядов императриц до самых вкусных холодных супов: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как "Москва слезам не верит" покоряла сердца зрителей, Топ-5 повседневных нарядов императриц, которые вы бы не отважились надеть, что делать с комнатными растениями, если уезжаешь надолго, народные средства, которые облегчат зуд после укуса комаров и рецепты самых вкусных холодных супов, не требующих варки. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

"В какой электричке ездит Гоша?" Как "Москва слезам не верит" покоряла сердца зрителей

Кинолента, которую советские критики ошибочно назвали дешевой мелодрамой, произвела фурор не только в СССР, но и за океаном. А потом получила "Оскар", чем вызвала на родине еще больший шум. Каков был путь "Москвы…" к зрителю, какие подводные камни возникали на пути создателей и какое отношение к ней имеет президент США Рейган - вспоминаем один из культовых фильмов режиссера Владимира Меньшова.

Топ-5 повседневных нарядов императриц, которые вы бы не отважились надеть

Примерно до XVIII века в костюмах цариц не было ничего особенного: да, они были богаче убраны по сравнению с одеждой боярынь, однако во всем остальном отличались мало. И только благодаря реформам Петра Великого при дворе появились немецкие и французские платья, а вслед за ними и само понятие "мода". Однако она иногда принимала самые причудливые формы.

Что делать с комнатными растениями, если уезжаешь надолго

Наверняка в жилище каждого из нас есть как минимум один горшок с живым цветком. У кого-то душа лежит к суккулентам или кактусам, иные выбирают бегонии, азалии или фиалки. У всех любителей есть одна проблема: растения необходимо регулярно поливать. Но что делать, если нужно надолго уехать - например, в отпуск или командировку? Как правило, этот вопрос решается с помощью родственников или знакомых, однако порой положиться не на кого. Рассказываем о самых популярных способах "автономного полива".

Комары нападают! Народные средства, которые облегчат зуд после укуса

Как вообще кусает комар и что в этот момент происходит с нашим телом? Есть ли способы надежно защититься от укусов? Что делать, если вас довольно сильно покусали и даже заснуть сложно - так все чешется? В нашей подборке - народные средства и мудрые советы, проверенные временем.

Самые вкусные холодные супы: из авокадо с лимоном, мятный гаспачо и яблочно-огуречный

Максимально упростить себе задачу приготовления обеда в летнюю жару помогут наши рецепты холодных супов, не требующих варки. Да, такие существуют! Предлагаем на выбор три несложных проверенных варианта. Наслаждайтесь!

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Фото из открытых интернет-источников.