От редких фактов из жизни великого фантаста Роберта Хайнлайна, до истории имбирного пряника: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

О каких редких фактах из жизни великого фантаста Роберта Хайнлайна вы наверняка не знали, с какими психологическими проблемами всю свою карьеру боролся непобедимый пловец Майкл Фелпс, чем незаменим сельдерей в ежедневном рационе, какие новогодние и рождественские фильмы поднимут вам настроение, как имбирный пряник стал символом Рождества и как его приготовить дома. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Вы знали, что он спасал людей? Редкие факты о фантасте Роберте Хайнлайне

Роберта Хайнлайна еще при жизни причислили к классикам научной фантастики. Он входит в так называемую "великую тройку" наряду с Артуром Кларком и Айзеком Азимовым. Перечисление заслуг и регалий Хайнлайна займет долгое время. Одних только премий "Хьюго" в категории "Лучший роман" у этого писателя было 5 - абсолютный рекорд среди других американских фантастов. Говорим о творчестве великого Роберта Хайнлайна.

Ребенок с синдромом дефицита внимания. Как Майкл Фелпс стал легендой Олимпиад?

23 золота Олимпиад, 27 наград высшей пробы на чемпионатах мира, бессчетное количество мировых достижений, звание сильнейшего пловца всех времен и одного из лучших атлетов в истории - и все это "Пуля из Балтимора" Майкл Фелпс. Но не все знают, что непобедимый в бассейне Фелпс всю карьеру боролся с психологическими проблемами. И едва не проиграл.

Любите сельдерей? Вот как он влияет на организм

Чем можно заменить вредные хрустящие чипсы? Конечно, сельдереем. Ведь его стебли хрустят не хуже, но пользы от них гораздо больше. Тем более, что сельдерей - продукт малокалорийный, его легко взять с собой на работу или прогулку в парк для быстрого перекуса с высоким содержанием витаминов и минералов. Разбираемся, чем же незаменим сельдерей в ежедневном рационе, и какие побочные эффекты могут возникнуть при его употреблении.

Как поднять себе настроение перед Новым годом? Собрали лучшие праздничные фильмы

Незаметно мы подобрались к моменту, когда до Нового года и Рождества остается всего ничего. Самое время забираться под теплый плед, заваривать себе чашечку какао и смотреть новогодние фильмы. Мы собрали семерку лучших картин, посвященных новогодним и рождественским событиям, которые наверняка поднимут вам настроение.

Рождественский человечек. Как имбирный пряник стал символом праздника

Сказочный сезон рождественских и новогодних праздников с традиционным украшением елок, семейными застольями и разнообразными вкусностями стартовал! Сегодня в поле нашего внимания один из самых ярких символов праздничных лакомств многих стран мира - имбирные коврижки в виде человечков (снежинок, елок, сердечек, домиков и других фигурок). Рассказываем, откуда происходит рецепт праздничного угощения и как его приготовить дома.

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Изображения: @BeltaPlus.