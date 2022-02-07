От скуки кто угодно сойдет с ума: мужчина из США нашел забавное развлечение (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США записала на видео уморительное развлечение, которое заставило улыбнуться многих юзеров YouTube.

Семья проводила утро после Рождества вместе, однако им было скучно. Конечно, от скуки кто угодно может сойти с ума, поэтому муж по имени Джо нашел очень забавное развлечение. Он взял маленькие пластиковые руки и принялся с их помощью выполнять самые обыденные вещи.

Сначала мужчина пытается обнять сына, однако тот слишком увлечен другим делом, а после Джо переходит к стаканчику с трубочкой. Он начинает пить, и эта уморительная картина буквально приводит жену в истерику от смеха. Впрочем, пользователи тоже не далеко ушли. За короткое время под роликом появилась масса забавных комментариев, а также огромное число просмотров.-0-

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