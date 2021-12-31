От талантливых и успешных людей, которых мы потеряли в 2021 году до секретов идеального новогоднего застолья: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Вспоминаем известных деятелей культуры, спортсменов и политиков, для которых уходящий год стал последним, чем незаменим ананас в ежедневном рационе, что подарить детям вместо конфет на Новый год, что нужно делать, чтобы новогодняя елка прожила подольше, какими блюдами и напитками стоит (а какими - категорически нет) встречать год Тигра. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Финберг, Градский, Кинг. Кого мы потеряли в 2021 году

Нынешний год запомнится не только приобретениями. В 2021-м международное и белорусское общество потеряли немало талантливых и успешных людей. Многие из них, к сожалению, ушли слишком рано. Вспоминаем известных деятелей культуры, спортсменов и политиков, для которых уходящий год стал последним.

Любите ананас? Вот как он влияет на организм

Ананас - один из фруктов, который даже зимой дарит ощущение лета и праздника. Его насыщенный сладкий вкус делает любое блюдо неповторимым, привнося экзотические оттенки и аромат. Кроме того, ананас имеет немало полезных свойств для организма благодаря высокому содержанию питательных веществ. А еще диетологи называют его "фруктом, не вызывающим чувства вины": в нем много ценных витаминов, минералов, а также клетчатки, воды и антиоксидантов, но мало жиров. Разбираемся, какую пользу несет в себе сочный фрукт и как его добавить в рацион, чтобы не причинить вреда здоровью.

Что подарить детям вместо конфет на Новый год. Советы диетологов

ВОЗ рекомендует съедать не более 15 г сахара в день (две чайные ложки), а в одном шоколадном батончике их содержится около семи! Вы точно хотите, чтобы это ел ваш ребенок? Рассказываем, почему лучше отказаться от сладких подарков, чем их заменить и как устроить здоровое праздничное угощение детям.

Что нужно делать, чтобы новогодняя елка прожила подольше?

У кого-то новогодняя елка начинает желтеть и опадать, не дожидаясь боя курантов, а у кого-то - стоит очень долго и даже выпускает побеги. Конечно, все зависит и от самого дерева. Но есть пара хитростей.

Что у Тигра на столе? Пять блюд для идеального новогоднего застолья

Новый год - праздник еще и живота! Все стараются приготовить что-нибудь особенное. По многочисленным поверьям, так люди задабривают символ наступающего года и пытаются привлечь удачу. Узнали, какими блюдами и напитками стоит (а какими - категорически нет) встречать год Тигра, подобрали несколько рецептов, которые идеально подойдут для новогоднего стола, и посчитали, во сколько они обойдутся.

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Изображения: @BeltaPlus.