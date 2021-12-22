Отчаяние или гениальность? В США мужчина решил найти возлюбленную при помощи билборда на шоссе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную рекламу заметили вдоль дороги в американском штате Техас. Об этом пишет Mirror.

Вдоль оживленного шоссе установили билборд с необычной рекламой, которая привлекла внимание проезжающих. На нем изображен мужчина, а надпись гласит, что он не против познакомиться с хорошей женщиной.

Оказалось, что автором такой рекламы стал 66-летний Джим Бейс, который дважды разведен и имеет пять детей. Американец пытался знакомиться с женщинами онлайн при помощи специальных приложений, но быстро понял, что ему нужен другой подход, чтобы найти возлюбленную. Он считает, что приложения для знакомств не раскрывают настоящую сущность человека.

Джим оплатил билбоард и принялся ждать звонка. Многие посчитали затею американца отчаянной, а другие, напротив, гениальной. По всей видимости, вторые оказались правы, ведь житель США уже сходил на пять свиданий и получил два десятка голосовых сообщений.-0-