Отчаянная женщина: певица Слава взялась за ножницы, поклонники ошарашены

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Слава выгрузила в Инстаграм свежее видео, где демонстрирует подписчикам приемы ухода за собой. Знаменитость взяла ножницы и сама себе сделала прическу – фанаты не ожидали такого поворота.

"Стрижем дома", - подписала пост звезда. Фолловеры назвали Славу отчаянной женщиной и восхитились ее простотой.

"Супер женщина!", "Молодец, без всякого пафоса. Позитивчик и поешь классно!", "На все руки мастер! Во всем талантлива!", "Слава, Вы разрушили стереотипы", - прокомментировали видео поклонники.

Фанаты также отметили, что певица в любом образе прекрасна, но высказали мнение, что с длинными волосами лучше.-0-