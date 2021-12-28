Отдыхающие в Сочи записали на видео уникальные облака

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина во время отдыха в Сочи заметил необычное природное явление, которое его удивило, а затем и поразило множество юзеров сети. Кадры опубликовали на YouTube.

Автор видео поднимался в гору, когда заметил на небе уникальные линзовидные облака. Мужчина включил камеру и смог записать атмосферное явление с нескольких ракурсов, в том числе с заснеженных гор, где открывается по-настоящему шикарный вид.

Эксперты отмечают, что такие облака возникают из-за сильного ветра и высокой влажности. Уточняется, что обычно это происходит в горах, так как именно там "запутавшемуся" в гребнях воздуху приходится конденсироваться в облака.-0-