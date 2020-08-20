Отель в Японии сдает в аренду кота

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отеле My Cat Yugawara в японском городе с горячими источниками Югавара можно на вечер или на ночь арендовать кота, пишет SoraNews24.

Услуга создана для тех, кто очень хочет завести дома кота, но не уверен, готов ли. Сначала потенциальный арендатор животного должен пройти собеседование, чтобы сотрудники убедились в добрых намерениях клиента. Потом посетителю предложат провести полчаса в кошачьем кафе при отеле. И только после этого кота отдадут клиенту.

Животное принесут в 17:30 и заберут на следующий день в девять часов утра. Все это время гость обязан заботиться о животном и убирать за ним.

Стоимость услуги – 2,2 тысячи иен (примерно 21 доллар).-0-