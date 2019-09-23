Отель в Турции предлагает постояльцам разгромить свой номер

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постояльцем одного из отелей в Турции предложили необычную услугу, чтобы разнообразить отдых, сообщает Ассоциация туроператоров России .

Любой желающий, за символическую плату, может оказаться в "комнате для снятия стресса" и разгромить ее: сломать мебель, разбить посуду или технику.

Необычную комнату называют rageroom (комната ярости). Гостиница в Аланье предоставляет возможность своим постояльцам таким способом "выпустить пар" или просто разнообразить свой отдых. В номере отеля есть десятки самых различных хрупких предметов и житель отеля может все их сломать. Для это придется переодеться в специальную защитную одежду и вооружиться, а после этого можно начинать крушить и громить.

Организаторы необычного развлечения надеются таким способом привлечь новых посетителей. Услуга уже пользуется популярностью у мужчин в возрасте от 18 до 38 лет, которые работают в сфере бизнеса и IT. -0-