Отец посмотрел записи с камер в доме и сразу отправил свою дочь ночевать во двор

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад пользователь сети на Reddit поделился историей, которая произошла у него дома.

По словам мужчины, его 16-летняя дочь начала вести себя совершенно отвратительно. Девочка постоянно ругалась и оскорбляла не только родителей, но и горничную. Отец пытался бороться с поведением отпрыска, однако ничего не помогало. В ответ на это подросток только устраивала истерики и еще больше ругалась.

Последней каплей стала выходка девушки. В один из дней она подошла к папе и пожаловалась, что не может найти свой смартфон. Подросток попросила позвонить ей и звук вызова начал доноситься из сумочки горничной. Разумеется, женщина все отрицала и никогда не трогала гаджет, поэтому мужчина посмотрел записи с камер, где и сделал неожиданное открытие.

Шестнадцатилетняя девочка подкинула телефон в сумочку горничной, чтобы оклеветать женщину. Отец не выдержал и сразу же выгнал дочь ночевать на улицу. Это был шок для ребенка, но усугубляло ситуацию еще и то, что подросток боится насекомых и микробов. Некоторые пользователи Reddit посчитали меры отца чрезмерными, однако большинство встали на сторону автора поста. Они отметили, что если уговоры и слова не работают, то пора переходить к решительным мерам. -0-