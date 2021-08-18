Отец придумал гениальный и уморительный способ проучить своего сына-подростка (Видео)

Скриншот извидео
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно отец в TikTok поделился любопытными кадрами, которые удалось запечатлеть ночью в своем же доме.
Мужчина выяснил, что его ребенок каждый вечер сбегает через окно на прогулки с друзьями. Иногда большая компанию ребят забиралась и в дом молодого человека. Тогда папа решил действовать и придумал хитроумный и уморительный способ. Отец настроил систему ловушек в доме, установил камеры и подключил все это к голосовому помощнику, на котором уже был записан текст. Осталось только ждать.
Уже в тот же вечер группа подростков забралась в дом, но через 15 секунд в комнате зажегся свет, а умная колонка начала вещать: "Привет, Джесси. В следующий раз просто скажи, что хочешь выйти, чтобы вам с друзьями не пришлось залезать в дом через окно. Надеюсь, тебе было весело и ты не наделал в штаны, когда я начал вещать из колонки. Спасибо за контент для TikTok!".
Пользователи оказались в восторге от способа отца, чтобы проучить сына-подростка. Многие также признали такую ловушку гениальной, а сам ролик уже собрал почти 14 миллионов просмотров.-0-
Мужчина выяснил, что его ребенок каждый вечер сбегает через окно на прогулки с друзьями. Иногда большая компанию ребят забиралась и в дом молодого человека. Тогда папа решил действовать и придумал хитроумный и уморительный способ. Отец настроил систему ловушек в доме, установил камеры и подключил все это к голосовому помощнику, на котором уже был записан текст. Осталось только ждать.
Уже в тот же вечер группа подростков забралась в дом, но через 15 секунд в комнате зажегся свет, а умная колонка начала вещать: "Привет, Джесси. В следующий раз просто скажи, что хочешь выйти, чтобы вам с друзьями не пришлось залезать в дом через окно. Надеюсь, тебе было весело и ты не наделал в штаны, когда я начал вещать из колонки. Спасибо за контент для TikTok!".
Пользователи оказались в восторге от способа отца, чтобы проучить сына-подростка. Многие также признали такую ловушку гениальной, а сам ролик уже собрал почти 14 миллионов просмотров.-0-