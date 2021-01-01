Отец пытался защитить детей, но был нокаутирован кенгуру – видео

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент произошел с мужчиной из Австралии. Внимание на видео обратило издание Kidspot.

Отец двоих детей по имени Митчелл Робинсон заметил рядом со своим домом в штате Новый Южный Уэльс кенгуру. Животное несколько часов прыгало по участку и копало ямы, чем нервировало детей. Тогда папа решил действовать и отправился на улицу.

В ролике видно, что мужчина сталкивается с кенгуру лицом к лицу. Сначала человек бросает чем-то в местного обитателя дикой природы, чем и вызывает недовольство животного. Тот, в свою очередь, решает не церемониться, приближается к человеку и наносит удар, который нокаутировал Митчелла. Мужчина упал на землю, а кенгуру поспешил скрыться с места “драки”. К слову, удар был такой силы, что человеку пришлось обратиться в больницу, где ему диагностировали перелом руки. -0-