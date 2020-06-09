Отец с сыном поймали огромного крокодила и устроили фотосессию

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители острова Тиви на севере Австралии смогли поймать пятиметрового крокодила, сообщает DailyMail.

Отец и сын решили взять дело в свои руки и спасти редких оливковых черепах. Огромное животное любит покушать яйца вида, который находится на грани исчезновения. Джеймс Де Сантис и его сын Гарри Де Сантис Юнупингу смогли самостоятельно поймать и связать огромную рептилию, чтобы перевезти.

Местные жители доставили крокодила на другую сторону острова, а по пути решили устроить фотосессию. Папа смог сфотографироваться с гигантским обитателем реки, а сын поплавал рядом с животным. -0-