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Калейдоскоп
09 июня 2020, 21:00

Отец с сыном поймали огромного крокодила и устроили фотосессию

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители острова Тиви на севере Австралии смогли поймать пятиметрового крокодила, сообщает DailyMail.

Отец и сын решили взять дело в свои руки и спасти редких оливковых черепах. Огромное животное любит покушать яйца вида, который находится на грани исчезновения. Джеймс Де Сантис и его сын Гарри Де Сантис Юнупингу смогли самостоятельно поймать и связать огромную рептилию, чтобы перевезти.

Местные жители доставили крокодила на другую сторону острова, а по пути решили устроить фотосессию. Папа смог сфотографироваться с гигантским обитателем реки, а сын поплавал рядом с животным. -0-

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