Отец станцевал во время записи дочери и завоевал сердца юзеров (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая школьница по имени Делейни Джонс захотела для своих учителей записать видеопрезентацию. Она уселась на кухне и принялась творить, не замечая ничего вокруг. Кадры позже разместили в Facebook.

Девочка спокойно занимается, когда на заднем плане в кадре появляется ее папа. Причем, мужчина не просто заходит на кухню, а буквально врывается с зажигательным танцем. Дочка рассказывает, что собирается сделать подделку из бумаги, а умную колонку просит включить песню Uptown Funk группы Kidz Bop Kids.

Заиграла музыка и папа уже не смог держать себя в руках. Его движения и энергия покорили пользователей и он быстро завоевал сердца людей. Многие посмеялись с ролика, а другие были восхищены задорной семейкой. Впрочем, это и помогло видео собрать множество просмотров и комментариев. -0-