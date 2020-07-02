Открыта самая тяжелая землеподобная планета

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В созвездии Печи астрономы открыли самую крупную из известных науке экзопланет, которая в 39 раз тяжелее Земли. Эта планета представляет собой оголенное ядро газового гиганта, с которого ее звезда "содрала" все внешние оболочки. Описание открытия опубликовал научный журнал Nature, передает ТАСС.

Астрономы все чаще находят планеты, размер которых сопоставим с Землей.

Три года назад астрономы, которые работали с космическим телескопом Kepler, выяснили, что относительно небольшие экзопланеты можно разделить на две четких группы – суперземли, масса которых превышает земную не более чем в 10 раз, и мининептуны, масса которых в десятки раз больше, чем у нашей планеты.

Эти планеты радикально различаются друг от друга по внешнему виду. Первые по физическим свойствам, внешнему виду и устройству похожи на увеличенные копии Земли, вторые – это миры-океаны или "карликовые" газовые гиганты.

Внимание астрофизиков привлекла планета TOI 849b, которую TESS недавно открыл рядом с солнцеподобной звездой в созвездии Печи. Система этой звезды находится в 700 световых годах от Земли. TOI 849b расположена на относительно небольшом расстоянии от звезды и совершает оборот вокруг нее за 18 часов. Из-за этого температура на ее поверхности должна быть более 1800 кельвинов (1526 °С). TOI 849b примерно в 39 раз тяжелее Земли. Это говорит о том, что ее плотность составляет как минимум 5,2 г/см3. Этот показатель почти идентичен плотности нашей планеты. Это исключает, что TOI 849b может быть планетой-океаном или газовым гигантом.

Открытие TOI 849b говорит о том, что такие миры могут существовать. Благодаря их изучению астрономы смогут понять, как устроены недра таких гигантских землеподобных планет и какие экзотические формы материи могут присутствовать в их центральных регионах с высокими давлением и температурой.-0-