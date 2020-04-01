"Отвал всего" - Светлана Лобода показала обновленную прическу

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода поделилась в Instagram новыми снимками, которые взбудоражили поклонников звезды.

Артистка решила пойти на смену имиджа и поменяла прическу. Лобода избавилась от челки, а также сменила цвет волос. Певица решилась на перемены во внешности и представила обновленный образ на суд подписчикам. Знаменитость кратко подписала пост, отметив, что настало "время перемен".

Фолловеры тепло приняли новый стиль звезды и в комментариях поспешили поделиться своими эмоциями. "Отвал всего", "ой ну я не могу", "Вам просто чертовски идет!" - написали подписчики звезды. Менее чем за сутки пост собрал сотни тысяч лайков и сотни восторженных отзывов. -0-