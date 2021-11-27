Овчарка прыгает через скакалку и отжимается вместе с хозяином (Видео)

Наступление холодов – не повод уходить в "зимнюю спячку". Активный образ жизни поддерживать можно круглый год! Автор ролика, появившегося в интернете, доказал, что спортивными могут быть не только люди, но и животные.

Хозяин питомца показал, как он вместе со своей собакой проводит тренировку на снегу. Животное выполняет ряд упражнений, а также вместе с хозяином прыгает через скакалку и даже "отжимается".

Пользователям очень понравилось видео. Некоторые из подписчиков оставили восторженные комментарии в адрес пса: "Крутая собачка", "Собака - молодец! Смотришь на нее и сразу хочется самому спортом заняться!", "Суперпес! Пора заводить собаку, чтобы себя каждый день в форме держать!"