Овчинин, Хейг и Хазза аль-Мансури вернулись из космоса на Землю

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В степи Казахстана приземлились российский космонавт Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури, сообщает "МИР 24" .

Приземление длилось три часа. Экипаж приземлился в 145 км от казахстанского города Жезказган. Впереди у экипажа реабилитация, привыкание к земной гравитации и обычной еде. Вторая космическая командировка россиянина Овчинина и первая для американца Хейга длилась больше семи месяцев. За это время они провели сотни научных экспериментов. Самым заметным стала работа с андроидом Федором. Космонавты управляли роботом.

Впервые командиром на МКС стал итальянец. Космонавт Овчинин передал полномочия астронавту Луке Пармитано. Работу на МКС продолжат шесть человек: два россиянина, три американца и итальянец.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 15 апреля следующего года. На корабле "Союз МС-16" полетят два российских космонавта и японский астронавт.-0-