Овечки с удовольствием едят хлеб с рук (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появился ролик с забавными овечками, которые развеселили пользователей сети.

Эти животные достаточно пугливые и известны своими стадными инстинктами. При малейшей опасности они сбиваются в группы и стараются держаться более скученно. Еще одна характерная особенность овец – следовать за лидером.

В опубликованном ролике видно, как одна из овечек отбилась от общей группы и побежала в сторону. Все остальные последовали этому примеру. От вкусного лакомства овечки явно отказываться не хотели. Они совершенно не боялись человека и с удовольствием ели хлеб с рук. -0-