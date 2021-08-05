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Калейдоскоп
05 августа 2021, 17:53

Овечки с удовольствием едят хлеб с рук (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появился ролик с забавными овечками, которые развеселили пользователей сети.

Эти животные достаточно пугливые и известны своими стадными инстинктами. При малейшей опасности они сбиваются в группы и стараются держаться более скученно. Еще одна характерная особенность овец – следовать за лидером.

В опубликованном ролике видно, как одна из овечек отбилась от общей группы и побежала в сторону. Все остальные последовали этому примеру. От вкусного лакомства овечки явно отказываться не хотели. Они совершенно не боялись человека и с удовольствием ели хлеб с рук. -0-

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