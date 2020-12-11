Озвучка Cyberpunk 2077 в исполнении Ивлеевой и Элджея вызвала негодование у геймеров (Видео)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева приняла участие в русской озвучке персонажа в новой игре Cyberpunk 2077 и расстроила многих игроков. Кадрами рабочего процесса она поделилась в Instagram.

Голосом звезды заговорила персонаж по имени Карина Ли. Самая ожидаемая игра десятилетия вышла 10 декабря и многие геймеры оказались недовольны озвучкой. Разумеется, юзеры выразили это в комментариях под постом Анастасии Ивлеевой. "Это было лишнее, увы, не зайдет многим", "Видимо, придется проходить в английской озвучке", "Как же ужасно, хорошо что я английский знаю", - написали фолловеры.

К слову, присоединился к озвучке и муж блогерши Элджей, голосом которого заговорил персонаж по имени Кевин Кинг. -0-