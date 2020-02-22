Оззи Осборн пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что постоянно страдает от невыносимой боли, передает его слова издание Daily Mail.

Музыкант рассказал, что в начале 2019 года он получил серьезную травму шеи у себя дома, когда упал в уборной. Этот случай усугубил его старую травму. "Помню так, будто это произошло вчера. Я лежал там тихо и спокойно и думал: "Ну все, Оззи, тебе конец", - поделился рокер.

Артист прояснил, что теперь вынужден принимать большое количество болеутоляющих, которые не так помогают, как опиаты. Осборн добавил, что все лекарства находятся у медсестры, поэтому он принимает только те таблетки, которые ему дают.

Помимо всего прочего, рокер поделился, что у него была инфекция в руке, которая сильно выбила из ритма артиста. Также Осборн страдал от воспаления легких и перенес операцию. Теперь постоянные боли сводят его с ума.

К слову, в январе у Оззи Осборна диагностировали одну из форм болезни Паркинсона, однако, по словам супруги музыканта, она не смертельна для ее мужа.-0-