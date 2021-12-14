Палеонтологи открыли самого крупного саблезубого хищника

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи исследовали окаменевшие останки саблезубого хищника, хранившиеся в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне (США), и выяснили, что они принадлежат неизвестному науке виду. Этот хищник был намного крупнее своих сородичей, сообщает "МИР24".

Новому виду присвоили название Eusmilus adelos. Он относился к саблезубым кошачьим, жившим на планете 40-7 миллионов лет назад. Большинство таких млекопитающих по размерам напоминали рысь или пуму, но этот вид не уступал современному льву.

Возраст останков составил 33 миллиона лет. Интересно, что скелет хранился в музее в течение нескольких десятилетий, но не был хорошо изучен. Только в 2017 году аспирант Орегонского университета Пол Баррет решил осмотреть его и сразу обратил внимание на необычно крупный череп. Он придумал название adelos, что в переводе с латыни означает "невидимый, неизвестный или тайный".

Открытие нового вида заставило ученых пересмотреть всю эволюцию саблезубых хищников и их положение в экосистеме. Раньше считалось, что эти животные постепенно приобретали все более крупные клыки, но это не спасло их от вымирания.-0-