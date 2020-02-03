Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадебной церемонии

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Памела Андерсон, которая недавно вышла замуж, успела разойтись с новоиспеченным супругом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В январе свадебная церемония прошла в Малибу. Избранником Памелы стал 74-летний продюсер Джон Питерс.

Стало известно, что официально брак пары не был зарегистрирован - они просто не успели это сделать. Кстати, есть информация, что Питерс и Андерсон вместе даже не жили.

Они заявили, что им необходимо разобраться в себе, в жизни, определиться с целями.-0-