Памятник Теодору Рузвельту демонтируют в США

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник президенту США Теодору Рузвельту уберут в Нью-Йорке, об этом сообщает газета NYT.

Отмечается, что монумент, установленный рядом с Американским музеем естественной истории, решили демонтировать на фоне протестов в США.

Ранее в США убрали несколько памятников генералам и солдатам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны. Также был снесен памятник Колумбу, которого обвиняют в истреблении коренного населения Америки.

Статуя Теодору Рузвельту, который руководил США с 1901 по 1909 год, состоит из трех элементов: президент на коне, рядом индеец и афроамериканец. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что статую решили убрать, поскольку темнокожий и индеец представлены так, будто они "порабощены и расово неполноценны". -0-