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Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом, Долиной и своей женой

Калейдоскоп 12.07.2019 | 17:12
Александр Панайотов
Александр Панайотов
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
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12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Украинский и российский певец, автор-исполнитель Александр Панайотов на пресс-конференции в Витебске поделился секретом, как поладить с Григорием Лепсом, рассказал о суровом педагоге Ларисе Долиной и своем тайном браке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не хотели афишировать брак: поженились три года назад. Тайно даже практически от наших родственников, до последнего не говорили об этом. Я не люблю устраивать пиар на своих личных отношениях. Затем был выпущен клип. В нем снялась моя жена, чтобы пресечь все домыслы и рассказать о нашем браке. Мы работаем вместе. Она мой директор, менеджер. Казалось бы, невозможно быть вместе 24 часа в сутки. Но пазл сложился, хотя бывают легкие трения", - рассказал Александр Панайотов.

В 2016 году он стал финалистом музыкального шоу "Голос" в команде Григория Лепса, после чего продолжил сотрудничество с наставником и его продюсерским центром. "Григорий, как многие знают, неоднозначная личность. Он может быть очень вспыльчивым, человек настроения. Он и я по знаку Зодиака Рак. И мы похожи. Поэтому знаю, что на самом деле он мягкий и чуткий человек. Тем не менее, видел его в гневе - тогда лучше не попадаться под руку. Но мне пока везло, прецедентов не было. И я не жалею, что присоединился к продюсерскому центру. Для меня Григорий - хороший друг, замечательный тыл, надежное плечо", - отметил Александр Панайотов.

Артист, даже будучи известным, продолжает учиться: он студент третьего курса института культуры в Москве (уехав из Киева, он так и не успел закончить вуз). Его преподаватель по вокалу - Лариса Долина. "Лариса Александровна - замечательный педагог, очень строгий, но справедливый. Она серьезно занимается с каждым учеником в институте. Видимо, у нее есть потребность передать свое мастерство молодому поколению", - отметил певец.

Александр Панайотов далеко не первый раз в Витебске. С начала творческой карьеры, участия в 2004 году в конкурсе молодых исполнителей он стал здесь частым гостем. "Было всегда весело. Жили мы в гостинице "Витебск", всегда теплые воспоминания об этом, - рассказал артист. - А сколько разных историй было. Однажды на "Славянском базаре" объявили мой выход, а я сижу в гримерке. И слышу вдруг, что играет моя песня. Было как-то, что жил здесь 14 дней".

В целом о фестивале и городе он отзывается тепло. "Город пропитан творческой атмосферой, 28 лет фестиваля оставили свой отпечаток. И всем известно, что это город художников", - сказал артист. Главный смысл форума, по его мнению, в объединяющей силе искусства. Сердце певца радуется, когда он видит на сцене рядом ведущих из Беларуси, России и Украины, когда выступают вместе артисты из братских стран. Лично для него фестиваль – еще и место встреч с друзьями. Сейчас он был рад увидеться с Русланом Алехно, Анастасией Тиханович, Ядвигой Поплавской и другими. С сожалением артист отметил, что из-за плотного графика ему не удалось насладиться в этот раз прогулкой по фестивальной столице. Но поклонники подарили любимцу большую корзину фруктов (около 20 кг) - так что из Витебска артист увезет не только приятные впечатления.

После некоторого перерыва Александр Панайотов вернулся на фестиваль с сольной программой, которую представит сегодня в Концертном зале "Витебск". В нее вошли лучшие новые и старые песни за три последних года. "Все это живьем, с одними из лучших музыкантов в стране мы тщательно подбирали их. Стараемся развивать хорошей вкус у нашей аудитории, - отметил Александр Панайотов. - Я до сих пор пишу песни. Если музыка приходит к тебе, то не просто так, надо давать этим песням какой-то выход. Но мы с Григорием Лепсом пришли к выводу, что нужно петь песни и других композиторов. В этом задача настоящего артиста: экспериментировать, не зацикливаться на одном жанре, искать новый звук, новые образы". При этом он считает, что каждому артисту нужно иметь "свою рюмку водки на столе". "Счастье, когда у артиста есть песня, которая кормит его долгие годы и не надоедает. Это большая редкость и счастье зацепить публику сильной песней. У меня такие есть. Это, например, "Лунная мелодия", - отметил певец.

Александр Панайотов участвует в различных вокальных конкурсах (в том числе международных) с пятнадцати лет. "В конкурсах воспитывается характер, сила духа, вырабатывается иммунитет к поражениям, стойкость. В этом и заключался мой месседж в песне "Непобедимый". Чтобы ни случилось, надо сохранять состояние внутреннего стержня. Это держало меня на плаву в годы моего забвения, когда было разочарование от всего. И я вернулся на большую сцену. Думаю, это для многих пример - не только для начинающих артистов. Обнуляйте прошлое и идите в бой снова и снова", - посоветовал Александр Панайотов.

Говоря о творческих планах, певец признался, что хотел бы сыграть в большом кино (до этого у него был опыт в телепроектах) у хорошего режиссера. Также он рад сотрудничеству с Татьяной Навкой, для ледовых шоу которой пишет песни, и намерен продолжить эту работу. В ближайшее время артист отправится на фестиваль в Латвию, но больше всего хотел бы выступить перед украинским зрителем, с которым в силу внешних причин разлучен.-0-

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Теги
Витебск, музыка, Славянский базар
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