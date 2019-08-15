Панда устроила драку в Московском зоопарке

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медведь по кличке Жуи подрался в вольере, а работники Московского зоопарка смогли запечатлеть все происходящее на видео.
Панда устроила неуклюжий спарринг с автомобильным колесом. Животное несколько раз оказывалось в "нокауте", но медведь вставал и продолжал неуклюжую схватку. Московский зоопарк опубликовал кадры в Facebook, чтобы опровергнуть слух, что панды неповоротливы, однако у них получилось запечатлеть все точно противоположное.
Такая необычная драка Жуи с шиной повеселила пользователей интернета. Причем, на кадрах видно, что панда только рада занятию и отлично проводит время.-0-
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