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Калейдоскоп
09 июля 2021, 10:25

Панды в Китае больше не находятся под угрозой исчезновения

Фото Getty Images
Фото Getty Images

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантские панды в Китае больше не классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, но по-прежнему уязвимы. Об этом сообщает ВВС.

К такому заключению пришли китайские чиновники, подсчитав, что количество панд в дикой природе достигло 1 800 особей. Китайские эксперты говорят, что стране удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по сохранению вида, включая расширение среды обитания панд.

Новая классификация панд как животных "вне опасности" появилась спустя годы после того, как Международный союз охраны природы (МСОП) уже исключил животное из своего списка исчезающих видов, а в 2016 году повторно назвал панд "уязвимыми".

Заявление на этой неделе Министерства окружающей среды Китая - это первый случай изменения статуса животного в списке исчезающих видов Китая, в котором используются стандарты, аналогичные стандартам МСОП, базирующегося в Швейцарии.

Китайские пользователи социальных сетей были в восторге от этой новости, заявив, что усилия по сохранению панд того стоят. "Это результат многолетнего упорного труда. Молодцы все защитники природы", - написал китайский гражданин на платформе микроблогов Weibo.

Эксперты говорят, что успех по сохранению популяции панд во многом связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов. Бамбук составляет около 99% рациона панд, без которого животные могут голодать. Зоопарки также пытались увеличить численность с помощью методов разведения панд в неволе, но их усилия не увенчались успехом.-0-

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