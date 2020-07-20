Папа нашел оригинальный способ покормить ребенка в отсутствии мамы - видео

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама малыша из США смогла записать на видео лайфхак своего мужа, которые удивил ее.

Молодой папа остался присматривать за своим сыном. В какой-то момент малыш расплакался. Папа решил, что ребенок проголодался, однако никак не мог его успокоиться. По всей видимости, мальчик еще и скучал по отсутствию мамы, поэтому папа решил творчески подойти к решению проблемы.

Чтобы успокоить сына, мужчина распечатал на листе фотографию мамы и прикрепил ее скотчем к себе на лицо. Разумеется, перед этим он приготовил еды для ребенка. Удивительно, но оригинальный способ кормления ребенка в отсутствии супруги сработал. Мужчина выполнил свои обязанности, а женщина, вернувшаяся домой и заставшая необычную картину, только сильно удивилась происходящему. -0-