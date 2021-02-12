Папа показал школьную подделку дочери, но впечатлительным лучше этого не видеть (Фото)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter папа по имени Ричард Смит из США опубликовал фотографию работы своей дочери, которая может напугать многих.

Мужчина пишет профессиональные обзоры на фильмы ужасов, однако даже его стальные нервы вынуждены были пройти проверку на прочность, когда его милая дочка показала свою школьную подделку.

My daughter made this at school and it lives in my house now. pic.twitter.com/2HxUUKKxnu — Richard Harland Smith (@RHarlandSmith) February 5, 2021

"Произведение искусства" было выполнено из пластика в форме сот, а глаза и зубы сделаны с помощью клея. Работа девочки некоторых пользователей напугала, поэтому мужчина посоветовал особенно впечатлительным лучше не видеть этого. Впрочем, любопытство взяло верх и пост за непродолжительное время собрал почти 70 тысяч лайков и огромное число комментариев, где юзеры начали делиться работами своих детей. -0-