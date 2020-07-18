Папа пришел на помощь юному трактористу - видео

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделилась женщина из Великобритании. Девушка запечатлела, как папа помог своему маленькому сыну и опубликовала кадры на YouTube.

Ребенку подарили игрушечный трактор, который малыш тут же решил испытать. Электрическая игрушка хорошо ехала по траве, однако когда мальчик выехал на сельскую дорогу - он увяз.

Благо, на помощь юному трактористу пришел папа. Он сел в машинку побольше, а затем взял на буксир малыша с игрушкой. Сын без труда выехал, а мама записала кадры, которые повеселили юзеров сети.-0-